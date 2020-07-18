18.07.2020 (14:11)

Команда Северного флота будет представлять Вооруженные силы России на международном этапе конкурса «Аварийный район-2020»

Команда Северного флота (СФ) будет представлять Вооруженные силы России на международном этапе конкурса аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020».

Сегодня по итогам проведения Всеармейского этапа конкурса команда Северного флота была награждена кубком, медалями и грамотами за второе место.

Лидирующую позицию в данном этапе состязаний заняла команда 12 Главного управления Министерства обороны.

По условиям проведения конкурса две лучшие команды по итогам соревнований Всеармейского этапа представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

Ожидается, что в международном этапе конкурса помимо команды от Вооруженных сил России также будут участвовать сборные Беларуси, Вьетнама, Мали, Абхазии и команды Росатома и МЧС РФ.

Всеармейский этап международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020» стартовал 11 июля в Сергиевом Посаде Московской области на базе Межвидового учебного центра.

Северный флот в данном конкурсе профессионального мастерства представляла команда, которую готовил капитан 2 ранга Павел Коновалов - главный инженер арсенала комплексного хранения (АКХ) г.Североморск Центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) СФ.

Основу команды составляют военнослужащие арсеналов комплексного хранения ЦМТО СФ, которые представляют Северный флот в подобных состязаниях уже в третий раз. В составе команды 7 офицеров, 3 мичмана и 5 военнослужащих-контрактников. Капитан команды - капитан 3 ранга Андрей Иванченко – специалист АКХ ЦМТО СФ из города Заозерска.

Конкурс проводился под руководством начальника 12 Главного управления Министерства обороны генерал-майора Игоря Колесникова. В нем принимали участие сборные команды Северного и Тихоокеанского флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ, а также служба пожарной безопасности МО РФ.

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