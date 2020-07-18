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18.07.2020 (14:09)

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» приступил к подготовке к Главному военно-морскому параду

Большой противолодочный корабль  Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» приступил к подготовке к Главному военно-морскому параду  на рейде Кронштадта.

Экипаж корабля  уже принял участие в нескольких тренировках. Во время тренировок  отрабатывались элементы движения корабля с заданной скоростью по утвержденному курсу прохождения в фарватере Кронштадтского рейда. Были проверены организация  связи и передачи команд на маневрирование.

Особое внимание уделялось  работе специалистов  электромеханических боевых частей корабля, от правильных действий которых напрямую зависит  поддержание назначенной скорости хода корабля в парадном строю.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» на Главном военно-морском параде будет представлять корабли океанской зоны. Корабли данного проекта регулярно участвуют в обеспечении военно-морского присутствия российского ВМФ в самых различных районах Мирового океана.

В течение нескольких последних лет «Вице-адмирал Кулаков» решал задачи в Северном Ледовитом океане, действовал в Атлантическом и Индийском океанах, в Средиземном море.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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