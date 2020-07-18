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18.07.2020 (13:53)

В соединениях Оренбургского объединения РВСН прошел конкурс на лучшую экспозицию посвященную генералиссимусу Александру Суворову

В Оренбургском объединении РВСН прошел конкурс на лучшую экспозицию, посвященную жизни и победам легендарного полководца генералиссимуса Александру Васильевича Суворова.

В конкурсе приняли участие военнослужащие и члены их семей, гражданский персонал Юрьянского, Тагильского и Ясненского ракетных соединений.

Данный конкурс проводился с целью увековечивания памяти русских полководцев, военно-патриотического воспитания военнослужащих и гражданского персонала.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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