18.07.2020 (13:53)
В соединениях Оренбургского объединения РВСН прошел конкурс на лучшую экспозицию посвященную генералиссимусу Александру Суворову
В Оренбургском объединении РВСН прошел конкурс на лучшую экспозицию, посвященную жизни и победам легендарного полководца генералиссимуса Александру Васильевича Суворова.
В конкурсе приняли участие военнослужащие и члены их семей, гражданский персонал Юрьянского, Тагильского и Ясненского ракетных соединений.
Данный конкурс проводился с целью увековечивания памяти русских полководцев, военно-патриотического воспитания военнослужащих и гражданского персонала.
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