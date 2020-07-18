18.07.2020 (13:49)

В Энгельсском соединении дальней авиации проведена проверка подразделений авиационного полка

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации проведена проверка подразделений авиационного полка при выполнении задач по предназначению.

В ходе проверки оценивался уровень теоретической подготовки военнослужащих, качество выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в различные степени боевой готовности, действия военнослужащих по тревоге.

«Подобные проверки и тренировки способствуют выявлению и скорейшему устранению недостатков на ранних этапах подготовки к учениям и другим мероприятиям боевой подготовки. Личный состав на практике пошагово отрабатывает поставленные задачи в установленные временные интервалы» - подчеркнул командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице