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18.07.2020 (13:49)

В Энгельсском соединении дальней авиации проведена проверка подразделений авиационного полка

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации проведена проверка подразделений авиационного полка при выполнении задач по предназначению.

В ходе проверки оценивался уровень теоретической подготовки военнослужащих, качество выполнения  должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в различные степени боевой готовности, действия военнослужащих по тревоге.

«Подобные проверки и тренировки способствуют выявлению и скорейшему устранению недостатков на ранних этапах подготовки к учениям и другим мероприятиям боевой подготовки. Личный состав на практике пошагово отрабатывает поставленные задачи в установленные временные интервалы» - подчеркнул командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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