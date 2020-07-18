18.07.2020 (13:49)
В Энгельсском соединении дальней авиации проведена проверка подразделений авиационного полка
В Саратовской области на базе соединения дальней авиации проведена проверка подразделений авиационного полка при выполнении задач по предназначению.
В ходе проверки оценивался уровень теоретической подготовки военнослужащих, качество выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в различные степени боевой готовности, действия военнослужащих по тревоге.
«Подобные проверки и тренировки способствуют выявлению и скорейшему устранению недостатков на ранних этапах подготовки к учениям и другим мероприятиям боевой подготовки. Личный состав на практике пошагово отрабатывает поставленные задачи в установленные временные интервалы» - подчеркнул командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.
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