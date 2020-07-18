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18.07.2020 (13:44)

В Военно-космической академии начался отбор кандидатов для поступления в военные ВУЗы

В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского стартовал профессиональный отбор кандидатов, проживающих в Санкт-Петербурге и поступающих в высшие учебные заведения Минобороны России.

В этом году набор в военные ВУЗы проводится в регионах проживания абитуриентов, без приезда будущих курсантов в учебные заведения.

Военно-космическая академия стала местом работы выездной комиссии в Санкт-Петербурге. Предварительный отбор в военкоматах прошли более 700 человек.

Первый день профессионального отбора включил в себя первичную регистрацию, а также заполнение бланков заявлений на поступление. Далее кандидаты будут разделены на две группы. Первая из них, составленная из абитуриентов вузов Санкт-Петербурга, пройдет вступительные испытания на территории выбранных учебных заведений.

Для второй группы, включающей юношей и девушек, стремящихся стать курсантами учреждений высшего военного образования в других городах, профессионально-психологический отбор и тесты на физическую подготовленность состоятся в академии Можайского.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , ВКС
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