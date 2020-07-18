18.07.2020 (13:27)

Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» и большой десантный корабль «Петр Моргунов» вошли на Большой Кронштадтский рейд

Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» и большой десантный корабль «Петр Моргунов» сегодня утром зашли на Большой Кронштадтский рейд, заняли свои места в парадной линии статического показа Главного военно-морского парада.

АПРК «Орёл» и БДК «Петр Моргунов» установлены в назначенных точках статической парадной линии Большого Кронштадтского рейда при помощи швартовых бочек, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к стоянке кораблей на внутренних рейдах.

Всего в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, который состоится 26 июля, примут участие 46 кораблей и подводных лодок, 42 воздушных судна и более 4 тыс. военнослужащих.

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