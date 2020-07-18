18.07.2020 (12:55)

Танковый полк общевойсковой армии Западного военного округа приступил к мероприятиям проверки боевой готовности в Смоленской области

Военнослужащие танкового полка Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа приступили к внезапной проверке боевой готовности в Смоленской области.

В рамках проверки танкисты организовали выдвижение танковых, мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных, тыловых подразделений в районы боевого предназначения. Военнослужащие на штатной технике совершили марши на незнакомые полигоны, где приступили к подготовке подразделений для выполнения вводных задач.

В ходе проверки подразделения танкового полка отработают ведение разведки танковыми дозорами, организуют оборону опорных пунктов, развертывание огневых позиций, каналов управления войсками в тактическом звене, а также фортификационное оборудование позиций мотострелковых войск.

К проверке боевой готовности привлечено около 1000 военнослужащих, а также свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа, в том числе и танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2.

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