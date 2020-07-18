18.07.2020 (12:36)

В праздновании Дня Военно-Морского Флота в Новороссийске будут задействованы около 20 кораблей и катеров Черноморского флота

В городе-герое Новороссийске в праздновании Дня Военно-Морского Флота будут задействованы около 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ), а также около 10 единиц боевой техники.

Все праздничные мероприятия состоятся на Форумной площади и в акватории Цемесской бухты.

Праздник начнется с возложения командованием Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) и руководством города венков и цветов к памятнику основателям Новороссийска.

Затем состоится торжественный митинг, который завершится торжественным прохождением парадных расчётов военнослужащих гарнизона, военного оркестра НВМБ и курсантов государственной морской академии имени Ф.Ф.Ушакова.

Морская составляющая праздника начнется с артиллерийских залпов, которые будут произведены с крейсера-музея «Михаил Кутузов».

Командир НВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов совместно с руководством города, командирами и начальниками взаимодействующих с флотом силовых структур обойдут на катере парадный строй боевых кораблей и судов.

Линия парадной диспозиции кораблей будет состоять из малого противолодочного корабля мпк «Ейск», спасательного буксирного судна сбс «Капитан Гурьев», малого гидрографического судна мгс «ГС-402» и патрульного катера ПУ ФСБ России.

В акватории Цемесской бухты состоится военно-спортивный праздник, в ходе которого вниманию зрителей будут представлены боевые возможности кораблей ЧФ: имитация морского боя, демонстрация действий по освобождению судна, захваченного террористами, показ подразделениями морской пехоты эпизода высадки морского десанта и встречного боя с захватом участка побережья.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 жители и гости Новороссийска смогут посетить выставку образцов боевой техники береговых войск НВМБ, а вечером состоятся праздничный салют и фейерверк.

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