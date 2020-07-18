18.07.2020 (12:30)

Первая группа новобранцев зенитного ракетного полка ЮВО в Сочи приведена к Военной присяге

В зенитном ракетном полку армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Сочи состоялось торжественное приведение к Военной присяге новобранцев весеннего призыва 2020 года.

В присутствии родных и близких на плацу воинской части около 100 молодых военнослужащих с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг.

После проведения воинского ритуала все гости мероприятия были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой им продемонстрировали современные казармы и солдатскую столовую, а также ознакомили с бытом и рационом питания военнослужащих.

По завершении мероприятия офицеры ЮВО провели беседы с родителями новобранцев и ответили на вопросы, касающиеся порядка и условий прохождения военной службы.

До принятия присяги военнослужащие прошли начальную общевойсковую подготовку – изучили общевоинские уставы и общие обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы выполнив упражнении начальных стрельб на полигоне.

В ближайшее время на занятиях по боевой подготовке новобранцам предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому применению штатного оружия, вверенной военной и специальной техники, в т.ч. современного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

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