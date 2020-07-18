18.07.2020 (12:27)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии примут участие в открытии памятника летчикам Великой Отечественной войны

Руководство и личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с юнармейцами примут участие в открытии памятника летчикам Великой Отечественной войны совместно с представителями Российского центра науки и культуры в Сухуме.

Памятник авиаторам, погибшим во время Великой Отечественной войны, планируют открыть 24 июля с.г.

На данный момент на постаменте закреплен винт от самолета времен Великой Отечественной войны, также на мраморе будет выгравирована памятная надпись и имена летчиков-выходцев из Абхазии, а также советских летчиков, воевавших в небе над Абхазией в ходе Великой Отечественной войны.

Справочно:

Ранее местные рыбаки нашли винт от истребителя самолета времен Великой Отечественной войны в акватории Черного моря.

Винт и элементы боекомплекта были выловлены из моря экипажем одного из судов Сухумского рыбного хозяйства, после чего доставлены в Абхазский институт гуманитарных исследований заместителем директора Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба историком Николаем Медвенским и его коллегами.

Благодаря сохранившимся на винте номерам, был установлен тип самолета, его принадлежность и личность пилота. Выяснилось, что советский одноместный одномоторный поршневой истребитель ЛаГГ-3 №31213703 из состава 3-й авиаэскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка ВВС Черноморского флота пилотировал гвардии старший лейтенант Сиков Николай Николаевич, 1922 года рождения, уроженец города Малая Вишера Маловишерского района Ленинградской области.

Пилот имел 36 боевых вылетов, из них 20 совершил по штурмовым действиям. Уничтожил 5 автомашин, 4 повозки, 6 зенитно-пулеметных точек, уничтожено до 230 человек из личного состава противника. Им было сбито 2 немецких самолета – бомбардировщик и истребитель. В мае 1942 г. он был награжден орденом Красного Знамени.

31 января 1943 г., выполнив боевое задание, Николай Сиков возвращался из Сухума на Гудаутский военный аэродром. Но через некоторое время после взлета у самолета отказал двигатель. Летчик решил посадить самолет на поле в Эшере, но это ему не удалось

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