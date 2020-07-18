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18.07.2020 (12:24)

Более 200 военнослужащих ЮВО заселились в служебное жилье в Волгоградской области с начала года

С начала текущего года более 200 военнослужащих Волгоградского и Камышинского гарнизонов Южного военного округа (ЮВО) и членов их семей заселились в «служебное жилье».

Отделением (территориальным, г. Волгоград) ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации ведется работа по обеспечению жилыми помещениями для постоянного проживания военнослужащих ЮВО.

За первое полугодие 2020 года обеспечено служебными жилыми помещениями 215 военнослужащих и членов их семей, из них 29 военнослужащих проходят военную службу в Камышинском местном гарнизоне. Этот показатель выше на 15 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Особое внимание уделяется обеспечению служебными квартирами молодых офицеров-выпускников 2020 года. В этом году в части, дислоцированные на территории Волгоградской области, прибыли для прохождения военной службы более 100 лейтенантов. Начальник отделения Белошейкин Сергей рассказал, что они ставятся на учет в день поступления документов в отделение, а 78 семей уже отметили новоселье в благоустроенном жилье.

Несмотря на ограничения, возникшие в связи с эпидемиологической обстановкой, задачи, возложенные на отделение, были выполнены в полном объеме.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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