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18.07.2020 (10:55)

Сапёры Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Калининградской области

За минувшие сутки специалисты групп разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота и соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области.

Авиабомба АО-20-2,5 и 7 взрывателей были обнаружены на территории Гурьевского городского округа. 120-мм артиллерийский снаряд и 75-мм артиллерийский снаряд у поселка Павлово Балтийского городского округа.

Найденные снаряды вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования Балтийского флота уже обезврежено более 1,2 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Разминирование
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