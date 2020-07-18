18.07.2020 (10:50)

Мотострелковый полк армейского корпуса Балтийского флота совершил марш на морской десантный полигон

В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооружённых силах Российской Федерации, личный состав мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота со штатным вооружением смешанными колоннами совершил более чем 50-километровый марш на полигон «Хмелевка» для подготовки и ведения тактических действий по указанию вышестоящего командования. Передвижение войск осуществлялось различными маршрутами с максимальной скрытностью.

К выполнению поставленной задачи привлечено свыше 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В настоящее время в районе сосредоточения подразделений полка проводится развертывание пунктов управления, их инженерное оборудование и маскировка.

Мотострелки армейского корпуса в числе других соединений и частей флота были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, которая проходит в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. К ней привлечены войска и силы Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

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