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18.07.2020 (08:10)

В Хабаровске торжественно встретили военнослужащих ВВО - победителей Всеармейского конкурса «Снайперский рубеж»

В Хабаровске торжественно встретили военнослужащих Восточного военного округа - победителей Всеармейского конкурса «Снайперский рубеж-2020».

Под марш военного оркестра лучших стрелков Вооруженных сил Российской Федерации приветствовали представители командования Восточного военного округа и личный состав роты почетного караула ВВО. По старинной русской традиции военнослужащие отведали на родной земле хлеб с солью.

Заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе - полковник Александр Манаков поздравил снайперов от имени командующего войсками Восточного военного округа с завоеванием почетного первого места среди снайперских команд военных округов.

Он отметил, что это достойная победа. В ходе соревнований военнослужащие целеустремленно и бескомпромиссно боролись за право быть лучшими, гордо именоваться военными профессионалами и мастерами своего дела.

Финал Всеармейского конкурса проходил в городе Сертолово Ленинградской области и, по словам полковника Александра Манакова, личный состав дальневосточной команды успешно справился с возложенными на него командованием задачами. Эта победа одержана на стрельбище одной из самых сильных и прославленных школ снайперов ВС РФ.

Кроме того, два стрелка из Восточного военного округа вошли в состав сборной Российской Федерации и примут участие в международном конкурсе «Снайперский рубеж». Это не только почетное право, но и большая личная ответственность перед всей страной.

За профессионализм, высокий уровень огневой выучки, стремление к победе и достигнутые высокие результаты лучшие снайперы Восточного военного округа были награждены ценными подарками. Кроме того, за активное участие и разумную инициативу, проявленные при организации и подготовке команды снайперов ВВО и в ходе соревнований благодарностями и грамотами были поощрены наиболее достойные военнослужащие.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Торжественные церемонии
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