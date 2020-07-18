18.07.2020 (06:15)

На Дальнем Востоке и Восточной Сибири завершен призыв граждан на военную службу

Военными комиссариатами Восточного военного округа завершен весенний 2020 года призыв граждан на военную службу.

В рамках этого мероприятия план призыва выполнен на 100 процентов. Более 90 процентов новобранцев будут проходить службу в войсках Восточного военного округа и на кораблях Тихоокеанского флота.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией до 12 мая текущего года призывники в военные комиссариаты ВВО не вызывались. Изучение данных было организовано по телефону в форме опроса. В ходе бесед призывники информировались о переносе срока явки на заседание призывной комиссии и медицинского освидетельствования.

Были составлены графики работы призывных комиссий с учетом разграничений по датам явки призывников с целью предотвращения создания кучности людей.

Все граждане, прибывающие на сборные пункты ВВО, проходили обязательное экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Оно было организовано в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура занимала не более 20 минут. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник допускался на мероприятия призыва.

В ходе весеннего призыва специалисты радиационной, химической и биологической защиты проводили периодическую обработку помещений, территорий сборных пунктов.ф

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