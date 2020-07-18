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18.07.2020 (07:15)

Более 500 военнослужащих ВВО в Бурятии приняли участие в пожарно-тактических учениях

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) дислоцированных, в Республике Бурятия состоялись комплексные тренировки пожарных команд по тушению условных возгораний.

С пожарными были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, оперативный выход техники из парка, развертывание пожарных машин, прокладка магистральных и рабочих линий подачи воды и специальных растворов. 

Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания, в частности, складов с горюче-смазочными материалами, хранилищ техники. Более 30 % тренировок прошли в ночное время.

В тренировках приняли участие около 30 пожарных команд, было задействовано более 50 единиц специализированной техники и агрегатов пожаротушения.

Ранее на территории воинских частей, военных городков было проверено состояние противопожарного оборудования, наземных и подземных резервуаров с водой.

Всего в постоянной готовности находится около 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения, РХБ защиты и инженерных подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Учения
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