18.07.2020 (05:30)
Разнородная минно-заградительная группа Тихоокеанского флота провела учение по постановке сложной минной позиции
Разнородная минно-заградительная группа кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» во взаимодействии с морской авиацией флота, в ходе планового учения выполнила постановку сложной минной позиции.
Практические действия осуществлялись тихоокеанцами в темное время суток в одном из полигонов боевой подготовки в Японском море по заданным координатам. Корабли решали задачу, соблюдая режим светомаскировки.
Экипаж противолодочного самолёта ИЛ-38 также выполнил постановку мин по данным, полученным от надводных кораблей.
Корабли продолжают выполнять задачи боевой подготовки в морских полигонах флота.
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