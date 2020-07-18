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18.07.2020 (08:45)

В г. Кызыл начато строительство многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению

По поручению Президента России Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в г. Кызыл (Республика Тыва) многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению.

Новый медицинский центр будет рассчитан на 200 койко-мест. Медучреждение будет укомплектовано самым современным оборудованием для приема и лечения пациентов, в том числе с коронавирусной инфекцией.

Медцентр в г. Кызыл строится по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны, а также в Хабаровске, Подольске, Воронеже, Пензе и Дагестане.

Военнослужащие приступили к подготовке площадки под строительство нового медцентра, расчистке территории и выборке грунта под устройство котлована здания.

Непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства возводимого в г. Кызыл медицинского центра осуществляется Национальным центром управления обороной Российской Федерации. На строительной площадке развернуты видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающие качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях.

В работах было задействовано около 100 военнослужащих и более 40 единиц автомобильной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Медицина , Центральный военный округ
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