18.07.2020 (06:45)

В Калининградской области в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделения соединения морской пехоты БФ совершили марш на технике в район проведения учения

В Калининградской области в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота совершили марш на технике в район проведения учения.

Во время передвижения на полигон морские пехотинцы провели учение по отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша. На полигоне «Хмелёвка» подразделения приступили к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне побережья. В короткие сроки в районе учений развёрнуты командно-наблюдательные пункты командиров подразделений, организовано сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения, проведено инженерное оборудование обороняемого участка.

Проверка боевой готовности подразделений морской пехоты Балтийского флота и соединения десантных кораблей БФ продлится несколько дней. На этапе активной фазы учения морские пехотинцы отработают задачи противодесантной обороны побережья с выполнением боевой стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, а экипажи кораблей отработают в морских полигонах элементы курсовых задач с выполнением артиллерийских стрельб.

В мероприятиях в Калининградской области задействовано свыше 600 военнослужащих и более 70 единиц боевой и специальной техники.

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