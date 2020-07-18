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18.07.2020 (06:30)

В рамках внезапной проверки артиллерийские подразделения полка морской пехоты КФл ЮВО совершили марш на горный полигон Аданак в Дагестане

В рамках внезапной проверки артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершили марш на горный полигон Аданак в Дагестане, где оборудовали огневые позиции.

По плану внезапной проверки боевой готовности расчетам реактивных дивизионов установок БМ-21 «Град», гаубиц Д-30 и модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» предстоит выполнить зачетные боевые стрельбы.

Ранее береговые и морские силы КФл были подняты по сигналу «Тревога», приведены в высшие степени боевой готовности и приступили к выполнению задач по предназначению.

В ходе выдвижения в составе механизированной колонны к месту учения морские пехотинцы отработали действия подразделений при налете авиации, а также беспилотных летательных аппаратов условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

Проверка боевой готовности проводится под руководством комиссий Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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