18.07.2020 (09:00)

Медицинские отряды специального назначения ЮВО задействованы в мероприятиях внезапной проверки боевой готовности

Медицинские отряды специального назначения военных госпиталей Южного военного округа (ЮВО) выполнят лечебно-эвакуационные задачи в рамках внезапной проверки боевой готовности войск ЮВО.

Специальные медицинские подразделения задействуют в составе сводных отрядов ликвидации последствий кризисных ситуаций, сформированных в целях отработки учебных мероприятий по проведению карантинных мероприятий, эвакуации и лечению больных.

Помимо медицинских специалистов в составе отрядов проведут тактико-специальные учения подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и военной полиции.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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