18.07.2020 (07:00)

Военнослужащие ракетного соединения 49А ЮВО на Кубани приступили к мероприятиям внезапной проверки

Ракетное соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное на Кубани, поднято по сигналу «Тревога» с применением оперативно-тактических комплексов ОТРК «Искандер-М» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Подразделения совершили марши в назначенные районы, выполнили мероприятия по развертыванию комплексов в боевое положение с марша на неподготовленных пусковых позициях, произвели их маскировку.

На марше военнослужащие отразили атаку условной диверсионно-разведывательной группы условного противника, отработали действия личного состава при налетах авиации, преодоление участков зараженной местности, различных заграждений и естественных препятствий.

Ракетное соединение выполнит учебно-боевые задачи в едином замысле внезапной проверки общевойскового объединения, сил 4 армии ВВС и ПВО ЮВО и Черноморского флота в районах черноморского побережья Кубани и Абхазии.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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