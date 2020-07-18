18.07.2020 (06:00)

Артиллерию большой мощности ЮВО задействовали в ходе внезапной проверки боевой готовности на Северном Кавказе

Подразделения артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ингушетии, подняли по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Личный состав артиллерийского соединения выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, получил оружие, технику и приступил к совершению маршей в районы выполнения учебно-боевых задач.

В дальнейшем на общевойсковых полигонах Северной Осетии военнослужащим соединений и воинских частей объединения предстоит выполнить тактические задачи с проведением этапов боевых стрельб.

По замыслу операции огневой удар одновременно нанесут подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и дивизионы РСЗО «Смерч» при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек 2С7М «Малка» артиллерийского соединения.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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