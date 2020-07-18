18.07.2020 (04:00)

Дивизионы сверхдальнобойных РСЗО «Торнадо-С» в Астраханской области подняты по тревоге в рамках внезапной проверки

Реактивное соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Астраханской области, оснащенное реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» калибра 300-мм, поднято по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

С получением сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности произведено оповещение и подъем личного состава по тревоге.

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» в составе дивизионов совершают марш в назначенные районы на полигон Капустин Яр Астраханской области, где выполнят мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии.

В районах огневых позиций артиллеристам предстоит выполнить мероприятия по развертыванию комплексов в боевое положение с марша на неподготовленных позициях и их маскировку.

Военнослужащие отработают поражение позиционных районов комплексов противовоздушной обороны и высокоточного оружия условного противника, используя имитируемые полноразмерные мишени, расположенные на дальностях от 40 до 60 км. Нанесение удара будет осуществляться с подготовленных позиций и в ходе совершения марша с выполнением противоогневых манёвров.

В ходе проведения мероприятий боевой готовности военнослужащие соединения отработают комплекс задач с многократной сменой огневых позиций, а также ведения контрбатарейной борьбы.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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