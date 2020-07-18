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18.07.2020 (00:00)

Военнослужащие Военной академии РХБ защиты приняли участие в церемонии открытия Мемориала памяти «Пока мы помним – они живут»

Военный оркестр и курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в торжественном открытии мемориала памяти «Пока мы помним – они живут».

Мемориал посвящен костромским фронтовикам, вернувшимся с Великой Отечественной войны. В ходе торжественной церемонии курсанты академии возложили венок к подножию мемориала. Торжественным маршем прошел взвод курсантов. В исполнении академического оркестра под управлением подполковника Эдуарда Клейна прозвучали марши советских композиторов.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Костромской области Александр Фишер, представители ветеранских организаций г. Кострома.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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