18.07.2020 (00:00)
Военнослужащие Военной академии РХБ защиты приняли участие в церемонии открытия Мемориала памяти «Пока мы помним – они живут»
Военный оркестр и курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в торжественном открытии мемориала памяти «Пока мы помним – они живут».
Мемориал посвящен костромским фронтовикам, вернувшимся с Великой Отечественной войны. В ходе торжественной церемонии курсанты академии возложили венок к подножию мемориала. Торжественным маршем прошел взвод курсантов. В исполнении академического оркестра под управлением подполковника Эдуарда Клейна прозвучали марши советских композиторов.
В церемонии приняли участие заместитель губернатора Костромской области Александр Фишер, представители ветеранских организаций г. Кострома.
Новости по теме:
В Ярославской области курсанты Военной академии РХБЗ победили на Всеармейском этапе конкурса «Безопасная среда»
Воздушный удар условного противника по военным объектам отразили расчеты российского ЗРК С-300 в Таджикистане
Метки: