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17.07.2020 (21:28)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО продезинфицировали Сенатскую площадь Санкт-Петербурга перед тренировкой парада

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели дезинфекцию в Санкт-Петербурге дезинфекцию перед первой тренировкой пеших колонн Главного военно-морского парада.

В целях противодействия распространения вирусных инфекций военнослужащие в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали дезинфицирующим раствором места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша и прилегающую территорию.

Дезинфекции подверглись Сенатская площадь, Адмиралтейская набережная и Кронверкская улица. Общая площадь обработанной поверхности превысила 24 тыс. кв м.

Кроме того, специалистами была проведена спецобработка автомобильного транспорта, доставившего участников парада к месту проведения репетиции.


 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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