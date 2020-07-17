17.07.2020 (21:08)

В Ярославской области курсанты Военной академии РХБЗ победили на Всеармейском этапе конкурса «Безопасная среда»

Сегодня на полигоне «Песочное» (Ярославская область) учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошел заключительный этап Всеармейского конкурса на лучший экипаж радиационной, химической разведки (далее – РХР) «Безопасная среда».

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 специалистов радиационной, химической и биологической защиты – 16 экипажей из мобильного соединения РХБ защиты, полка РХБ защиты, военных округов, Военной академии, а также команда МЧС России.

На максимальных скоростях экипажи разведывательных химических машин БТР-80 РХМ-4 преодолели десятки сложнейших препятствий: габаритные тоннели, траншеи, холмы, косогоры, рвы, эскарпы, извилистые проезды, водную преграду и 500-метровую огненно-штурмовую полосу.

Кроме того, конкурсанты в средствах защиты определили источники условного заражения, отбора проб, провели специальную обработку.

Протяженность маршрута для каждой команды составила 11000 метров.

По итогам трех этапов конкурса победителями стали:

1 место – команда Военной академии РХБ защиты;

2 место – команда мобильного соединения РХБ защиты;

3 место – команда Восточного военного округа.

Команды победители награждены дипломами, медалями, кубками и ценными подарками.

В ходе проведения Всеармейского этапа конкурса «Безопасная среда» команды преодолели все препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

Команде Военной академии РХБ защиты предстоит отстаивать честь страны на конкурсе «Безопасная среда» VI Армейских Международных игр, которые пройдут также на полигоне учебного центра Военной академии в августе 2020 г.

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