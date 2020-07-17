17.07.2020 (20:48)

В Москве прошли мероприятия, посвященные 120-летию Маршала Советского Союза Ф.И.Голикова

В рамках Года памяти и славы 16 июля 2020 года на Новодевичьем кладбище г.Москвы под руководством заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Виктора Мисковца состоялось торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения советского военачальника, бывшего начальника Главного политуправления СА и ВМФ Маршала Советского Союза Филиппа Ивановича Голикова.

В мероприятии приняли участие члены Фонда памяти полководцев Победы, члены семей Маршалов Советского Союза Ф.И.Голикова, И.Х.Баграмяна, Л.А.Говорова, С.С.Бирюзова, Соколовского В.Д., офицеры и сотрудники центральных органов военного управления, военной академии, члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, представители ветеранских организаций, юнармейцы Москвы.

С участием военнослужащих роты почетного караула была проведена торжественная церемония возложения цветов к могиле Ф.И.Голикова.

В ходе митинга выступающие отметили большой вклад Маршала Советского Союза Ф.И.Голикова в строительство Вооруженных Сил СССР, совершенствование политической работы в армии и на флоте.

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