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17.07.2020 (19:40)

Более 3 тыс. военнослужащих ЮВО в Волгоградской области подняты по боевой тревоге

Мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО) дислоцированное в Волгоградской области, поднято по сигналу «Боевая тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения инженерных войск и радиационной, химической и биологической защиты, выполнили мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, получили оружие, боеприпасы и вывели боевую технику в район формирования колонн.

К занятиям по боевой готовности привлечено более 3 тыс. военнослужащих и свыше 1 тыс. единиц боевой и специальной техники мотострелкового соединения.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Проверка боеготовности
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