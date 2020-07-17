Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.07.2020 (19:17)

Команда Главного управления Министерства обороны на конкурсе «Аварийный район-2020» удерживает лидерство

Команда 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации демонстрирует мастерство и профессионализм на конкурсе «Аварийный район-2020».

В Подмосковном учебном центре подведены итоги двух этапов соревнований среди военных профессионалов аварийно-спасательных формирований. Участники показывают высокую слаженность работы
в команде на этапе «Специальная полоса», а также индивидуальные навыки при прохождении «Эстафеты».

Уверенное лидерство закрепилось за чемпионами 2018 и 2019 годов - командой 12 Главного управления Министерства обороны, которая за наименьшее время справилась с препятствиями рубежей. На втором месте команда Северного флота и тройку лидеров замыкает команда Ракетных войск стратегического назначения.

18 июля пройдёт финал конкурса. Команда-победитель представит Россию на Армейских международных играх «АрМИ-2020» в августе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой
Выездные приемные группы Военной академии РВСН приступили к работе в четырех регионах России
Замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров проверил боевую подготовку в Восточном военном округе
В Подмосковье состоялся решающий этап конкурса «Страж порядка»

Метки:
РВСН , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false