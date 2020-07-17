17.07.2020 (19:17)
Команда Главного управления Министерства обороны на конкурсе «Аварийный район-2020» удерживает лидерство
Команда 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации демонстрирует мастерство и профессионализм на конкурсе «Аварийный район-2020».
В Подмосковном учебном центре подведены итоги двух этапов соревнований среди военных профессионалов аварийно-спасательных формирований. Участники показывают высокую слаженность работы
в команде на этапе «Специальная полоса», а также индивидуальные навыки при прохождении «Эстафеты».
Уверенное лидерство закрепилось за чемпионами 2018 и 2019 годов - командой 12 Главного управления Министерства обороны, которая за наименьшее время справилась с препятствиями рубежей. На втором месте команда Северного флота и тройку лидеров замыкает команда Ракетных войск стратегического назначения.
18 июля пройдёт финал конкурса. Команда-победитель представит Россию на Армейских международных играх «АрМИ-2020» в августе.