17.07.2020 (19:17)

Команда Главного управления Министерства обороны на конкурсе «Аварийный район-2020» удерживает лидерство

Команда 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации демонстрирует мастерство и профессионализм на конкурсе «Аварийный район-2020».

В Подмосковном учебном центре подведены итоги двух этапов соревнований среди военных профессионалов аварийно-спасательных формирований. Участники показывают высокую слаженность работы

в команде на этапе «Специальная полоса», а также индивидуальные навыки при прохождении «Эстафеты».

Уверенное лидерство закрепилось за чемпионами 2018 и 2019 годов - командой 12 Главного управления Министерства обороны, которая за наименьшее время справилась с препятствиями рубежей. На втором месте команда Северного флота и тройку лидеров замыкает команда Ракетных войск стратегического назначения.

18 июля пройдёт финал конкурса. Команда-победитель представит Россию на Армейских международных играх «АрМИ-2020» в августе.

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