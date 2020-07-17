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17.07.2020 (19:05)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой

17 июля состоялись телефонные переговоры между Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и заместителем премьер-министра, министром обороны Государства Израиль Беньямином Ганцем.

Стороны обсудили актуальные вопросы и возможные перспективы двустороннего военного сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке.

Переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере.

В ходе беседы Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу пригласил Беньямина Ганца посетить Международный военно-технический форум «Армия-2020», а также израильские команды – принять участие в Армейский международных играх – 2020, с учетом уже имеющегося у них подобного опыта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность , АрМИ
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