17.07.2020 (18:46)

Привлекаемые к внезапной проверке боевой готовности войска (силы) приступили к выполнению комплекса мероприятий приведения в высшей степени боевой готовности и выходу в назначенные районы

Воинские части и подразделения со штатной техникой и вооружением, корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии и авиационные соединения совершили марши в районы сосредоточения, вышли в назначенные районы, завершили передислокацию на оперативные аэродромы.

В ходе выдвижения командиры и личный состав отработали вопросы отражения воздушного нападения, противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, провели инженерную разведку маршрутов выдвижения.

В дальнейшем проверяемые войска примут участие в более чем пятидесяти учениях различного уровня и масштаба на тридцати пяти полигонах, участках местности, семнадцати морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

За ходом практических действий войск наблюдают офицеры Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Результаты проведенных учебных мероприятий будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей к СКШУ «Кавказ-2020», после чего привлекаемые войска (силы) в дальнейшем приступят к развертыванию на полигонах и в морских акваториях для участия в специальных учениях по видам обеспечения и в СКШУ «Кавказ-2020».

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