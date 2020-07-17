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17.07.2020 (18:44)

Каспийская флотилия ЮВО поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности

Каспийская флотилия Южного военного округа (ЮВО) поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности.

На первом этапе проверки силы КФл приведены в полную боевую готовность, экипажи кораблей приступили к экстренной подготовке кораблей к бою и походу, подразделения полка морской пехоты на боевой и специальной технике выдвинулись на марши в районы сосредоточения.

В проверке, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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