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17.07.2020 (18:10)

Около 2 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ привлечены к внезапной проверке боеготовности

В рамках начавшейся сегодня внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов воинские части и подразделения Новороссийского соединения ВДВ рано утром были подняты по сигналу тревоги.

С получением сигнала тревоги воинские части и подразделения соединения провели комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшие степени готовности. После выполнения данных мероприятий личный состав на штатной технике выдвинулся и занял район сосредоточения, развернув пункты управления, осуществив маскировку позиций и организовав боевое охранение.

В ходе мероприятий были отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и подразделений при приведении их в высшие степени готовности и подготовки к выполнению задач по предназначению.

На практических занятиях и во время командно-штабных тренировок будут выполнены и проверены мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений.

По окончании указанных мероприятий подразделения вернуться в пункты постоянной дислокации.

Всего в проверке принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 650 единиц вооружения, военной и специальной техники Новороссийского соединения ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Проверка боеготовности
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