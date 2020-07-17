17.07.2020 (17:59)

В Санкт-Петербурге проходит репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота

В Санкт-Петербурге активно продолжаются репетиции Главного Военно-Морского парада в честь Дня ВМФ. На этот раз репортерам Рекламно-информационного агентства «АРМИЯ РОССИИ» удалось побывать на воздушной части тренировок, которые прошли над центральной частью города.

На фото – советские противолодочные вертолеты Ка-27.

В Финском заливе экипажи парадных кораблей отрабатывают маневры движения и проверяют системы кораблей.

Главный Военно-морской парад пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге.

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