17.07.2020 (17:51)

Морские лётчики Северного флота почтили память героев

Сегодня, в День авиации Военно-морского флота России, в главной базе Северного флота морские лётчики почтили память погибших товарищей. Для североморцев этот праздник омрачен гибелью прославленного палубного лётчика, посвятившего свою жизнь корабельной авиации – Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Он разбился 17 лет назад на аэродроме Остров в Псковской области. Трагедия произошла во время показательных выступлений по высшему пилотажу, которые были посвящены 85-й годовщине авиации ВМФ России.

Торжественные памятные мероприятия прошли на площади Сафонова в Североморске. В них приняли участие офицеры управления и частей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота под руководством командующего армией генерал-майора Александра Отрощенко. Память летчиков-героев также почтил и глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Военнослужащие Северного флота возложили цветы и венки к бюсту генерал-майора Апакидзе в главной базе флота – Севроморске. Памятная церемония также состоялась в гарнизоне авиаторов Североморск-3 – там венки и цветы возложили к дому, в котором жил Герой России, на улице, носящей ныне его имя.

По традиции летчики-североморцы почтили память легендарного заполярного аса, одного из лучших советских лётчиков Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

К бюстам героев, установленным в сквере на площади Сафонова, были возложены цветы. Память героев почтили минутой молчания.

Памятные мероприятия прошли во всех авиационных гарнизонах Северного флота.

Справочно:

День авиации Военно-морского флота России отмечается в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ в память о победе морских лётчиков России над немецкими самолетами 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года в первом воздушном бою над Балтийским морем. Тогда четыре гидросамолета поднялись в воздух с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота. Они прикрывали от ударов немецкой авиации военно-морскую базу на острове Сааремаа. Над морем русские лётчики вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. В результате два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два обратились в бегство. Эта победа русских морских летчиков легла в основу праздника - Дня авиации Военно- морского флота России.

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