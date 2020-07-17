17.07.2020 (17:35)
Экипажи Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили за сутки восемь вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области
Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил выполнили за сутки восемь вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области, локализовав очаги горения в Ташлинском районе.
Всего за восемь вылетов было сброшено 336 тонн воды.
По решению первого заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ для оказания помощи в тушении природных пожаров в Оренбургской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации.
Самолеты Ил-76 Оренбургского военно-транспортного авиационного полка оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.
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