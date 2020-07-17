17.07.2020 (17:35)

Экипажи Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили за сутки восемь вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области

Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил выполнили за сутки восемь вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области, локализовав очаги горения в Ташлинском районе.

Всего за восемь вылетов было сброшено 336 тонн воды.

По решению первого заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ для оказания помощи в тушении природных пожаров в Оренбургской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации.

Самолеты Ил-76 Оренбургского военно-транспортного авиационного полка оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице