Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.07.2020 (17:35)

Экипажи Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили за сутки восемь вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области

Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил выполнили за сутки восемь вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области, локализовав очаги горения в Ташлинском районе.

Всего за восемь вылетов было сброшено 336 тонн воды.

По решению первого заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ для оказания помощи в тушении природных пожаров в Оренбургской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации.

Самолеты Ил-76 Оренбургского военно-транспортного авиационного полка оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Авиация ЮВО готовится к перелету на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боеготовности
В Мурманской области экипажи дальней авиации выполнили практические пуски ракет
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 ЗВО провели тренировочные полёты в сложных метеоусловиях в Тверской области
Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил боевой состав авиационного полка ЗВО в Воронежской области

Метки:
Авиация , Военно-транспортная авиация , ВВС , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false