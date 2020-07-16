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16.07.2020 (18:00)

Замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров проверил боевую подготовку в Восточном военном округе

Заместитель Министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа проверил ход боевой подготовки и состояние полигонов, а также проконтролировал подготовку сборной команды ВС РФ к международному этапу конкурса «Суворовский натиск».

На полигоне Радыгино и учебно-тактическом поле мыса Клерка заместитель Министра обороны России проверил занятия по боевой подготовке подразделений отдельной бригады морской пехоты и учебные объекты полигона, отметив, что состояние и укомплектованность полигона позволяет качественно проводить занятия по боевой подготовке с личным составом бригады.

В штабе Тихоокеанского флота замминистра провел совещание по вопросам плановости и качества занятий по боевой подготовке, улучшения материальной базы полигонов, а также освоения личным составом новых и модернизированных образцов военной техники.

На полигоне ДВОКУ Юнус-Бек Евкуров проверил ход занятий по боевой подготовке с морскими пехотинцами. Личный состав выполнил упражнения стрельб из различных видов стрелкового оружия и гранатометов. Стрельба выполнялась из разных положений по неподвижным и движущимся целям.

Кроме того, замглавы военного ведомства проинспектировал ход подготовки сборной команды ВС РФ к международному этапу конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр – 2020.

«Вы заслуженно вошли в состав сборной команды ВС РФ, и у вас сегодня есть все для того, чтобы достойно подготовиться и доказать, что вы лучшие и на международном уровне», – подчеркнул заместитель Министра обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Суворовский натиск
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