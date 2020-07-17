17.07.2020 (16:58)

Авиация ЮВО готовится к перелету на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боеготовности

Оперативно-тактическая авиация Южного военного округа (ЮВО) готовится к перелету на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боеготовности.

Управление 4-й армии ВВС и ПВО, а также ряд соединений и воинских частей, входящих в ее состав, приведены в высшие степени боеготовности. В настоящее время осуществляется наращивание сил и средств боевого дежурства, прикрытие наиболее важных объектов подразделениями противовоздушной обороны (ПВО).

Действия авиации и сил ПВО в режиме реального времени контролирует региональный центр управления штаба ЮВО. Истребительной авиацией ведется постоянное патрулирование воздушного пространства в приграничных районах.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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