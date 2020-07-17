17.07.2020 (16:51)

Военнослужащие Балтийского флота оказывают помощь жителям Калининградской области по доставке воды

Военнослужащие Балтийского флота прибыли в город Светлогорск Калининградской области для оказания помощи местному населению, где в связи с аварией на скважине имеются проблемы с водоснабжением.

Подвоз воды осуществляется автоцистернами АЦПТ-5,6, которые способны хранить пищевые жидкости с рабочей вместимостью 5,6 кубических метров соответственно. Диспетчерский пункт распределяет автоцистерны по районам города в зависимости от потребности, что позволит до завершения аварийных работ обеспечить население города питьевой водой.

Оказание помощи жителям проходит в рамках тренировки, в ходе которой военнослужащие отработают практические действия по совершению ускоренного марша в район выполнения задач, развертывание и оборудование пунктов выдачи воды.

В мероприятиях по оказанию помощи жителям Светлогорска принимают участие около 20 военнослужащих, задействовано 5 единиц автомобильной техники.

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