17.07.2020 (16:44)

Соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО подняты по тревоге

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане объявлена внезапная проверка боевой готовности.

Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, получил оружие, технику и приступил к совершению маршей в районы выполнения учебно-боевых задач.

В дальнейшем на общевойсковых полигонах военнослужащим соединений и воинских частей предстоит выполнить тактические задачи с проведением этапов боевых стрельб.

В проверке боевой готовности принимают участие более 6 тыс. военнослужащих объединения и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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