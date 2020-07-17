17.07.2020 (16:31)

Ряд соединений Балтийского флота подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности

В Калининградской области в рамках внезапной проверки боевой готовности подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач подразделения соединения морской пехоты и экипажи соединения десантных кораблей Балтийского флота.

Проверка проводится под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В мероприятиях задействовано свыше 600 военнослужащих и более 70 единиц боевой и специальной техники.

Цель внезапной проверки — оценка способности приведения соединений, воинских частей и кораблей флота в установленную степень боевой готовности и готовности дежурных сил выполнять задачи по предназначению.

В ходе проверки морские пехотинцы осуществили подъём личного состава по тревоге, подготовку техники к совершению марша и выходу военнослужащих на технике в назначенный район для дальнейшего перехода в район учения.

Во время передвижения на полигон с морскими пехотинцами было проведено учение по отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша.

На полигоне Хмелёвка подразделения приступили к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне побережья. В короткие сроки в районе учений развёрнуты командно-наблюдательные пункты командиров подразделений, организовано сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения, проведено инженерное оборудование обороняемого участка.

Корабли соединения десантных кораблей Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в море для выполнения задач по указанию вышестоящего командования.

Проверка боевой готовности подразделений морской пехоты и соединения десантных кораблей Балтийского флота продлится несколько дней. На этапе активной фазы учения морпехи отработают задачи противодесантной обороны побережья с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, а экипажи кораблей отработают в морских полигонах элементы курсовых задач с выполнением артиллерийских стрельб.

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