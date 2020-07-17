17.07.2020 (16:14)

Военнослужащие ЮВО приступили к подготовке форума «Армия-2020» под Волгоградом

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке военно-технического форума «Армия-2020» в Волгоградской области. На базе аэроклуба «Патриот» в Среднеахтубинском районе спланированно мероприятие с показом боевых возможностей современного вооружения и техники ЮВО.

В статическом показе будет представлено около 45 единиц боевой и специальной техники. Все желающие смогут увидеть новейшее перспективное вооружение и военную технику ЮВО, в том числе танк Т-90А, 152-мм самоходную гаубицу «Мста-С», боевые машины пехоты третьего поколения, реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», тяжелую огнеметную систему «Буратино», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и др.

Программа динамического показа реализует пять эпизодов розыгрыша боевых действий подразделений, в том числе с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненого, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также выполнением экипажами вертолетов фигур высшего пилотажа.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил Российской Федерации, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти, повышение престижа военной службы и патриотическое воспитание молодежи.

Решением командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова проведение форума на 16 площадках парков «Патриот» в 14 субъектах Российской Федерации запланировано с 27 по 29 августа.



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