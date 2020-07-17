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17.07.2020 (16:10)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО освоили новые парашютные системы Д-12 «Листик»

В Тамбовской области разведывательные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к заключительному этапу сбора по воздушно-десантной подготовке с применением парашютных систем нового образца.

Военнослужащие освоили порядок укладки новых парашютов Д-12 «Листик», а также отработали элементы управления основным и запасным парашютами на специальных тренажёрах воздушно-десантного комплекса.

В ходе сбора разведчики совершили прыжки на различные площадки. Новые парашютные системы позволили улучшить показатели точности приземления благодаря возможности корректировки направления спуска.

Всего к сбору привлекались более 500 военнослужащих, было совершено свыше 1000 практических прыжков.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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