17.07.2020 (16:04)

В главной военно-морской базе Балтийского флота прошла репетиция Дня ВМФ

Сегодня в акватории Калининградского морского канала в Балтийске состоялась пятая общая тренировка военно-морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России.

В ней приняли участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также свыше 1000 военнослужащих Балтийского флота.

Надводные корабли в ходе репетиции военно-спортивного праздника отработали различные элементы тактических действий по предназначению. Базовые и рейдовые тральщики Балтийского флота провели траление условного фарватера, малый противолодочный корабль атаковал подводную лодку условного противника с применением реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнил условную ракетную стрельбу.

По плану 21 июля пройдет последняя общая тренировка военно-морского парада и водноспортивного праздника. 23 июля состоится генеральная репетиция торжественного мероприятия. В общей сложности в мероприятиях в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты, а также два вертолета Ка-27 морской авиации Балтийского флота.

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