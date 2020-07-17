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17.07.2020 (16:04)

В главной военно-морской базе Балтийского флота прошла репетиция Дня ВМФ

Сегодня в акватории Калининградского морского канала в Балтийске состоялась пятая общая тренировка военно-морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России.

В ней приняли участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также свыше 1000 военнослужащих Балтийского флота.

Надводные корабли в ходе репетиции военно-спортивного праздника отработали различные элементы тактических действий по предназначению. Базовые и рейдовые тральщики Балтийского флота провели траление условного фарватера, малый противолодочный корабль атаковал подводную лодку условного противника с применением реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнил условную ракетную стрельбу.

По плану 21 июля пройдет последняя общая тренировка военно-морского парада и водноспортивного праздника. 23 июля состоится генеральная репетиция торжественного мероприятия. В общей сложности в мероприятиях в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты, а также два вертолета Ка-27 морской авиации Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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