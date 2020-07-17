17.07.2020 (15:56)

В армейском корпусе Балтийского флота завершилось прибытие новобранцев призыва «Весна-2020»

В соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированные в Калининградской области, завершилось прибытие молодого пополнения в рамках весеннего призыва.

Все новобранцы перед отправкой были протестированы на наличие коронавирусной инфекции.

Призывники, прибывшие во флотское объединение, проводят первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Новобранцы занимаются по индивидуальному плану подготовки в подразделениях молодого пополнения. Также призывники проходят 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания, повышения иммунитета и адаптации к новым климатическим условиям. Особое внимание уделяется правилам личной и общественной гигиены.

Уже на следующей неделе более 100 новобранцев, которые прибыли в соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота в начале июля, будут торжественно приведены к Военной присяге.

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