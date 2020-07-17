17.07.2020 (15:44)

В Калуге открылась выставка картин Студии военных художников имени М.Б. Грекова

16 июля в Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка картин Студии военных художников имени М.Б. Грекова «Прочности вечный запас. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», которая познакомит посетителей с работами одной из самых значимых отечественных творческих организаций.

На выставке представлены полотна 18 художников студии, среди которых участники Великой Отечественной войны. Историческое и художественное значение произведений, созданных этими художниками, сложно переоценить. Также экспозицию составляют работы действующих мастеров — народных и заслуженных художников РФ, членов Российской академии художеств, талантливых молодых живописцев.

В своих композициях грековцы раскрывают сюжеты, связанные с боями за Москву, Крым, с блокадой Ленинграда, поднимают тему подвига партизан и тружеников тыла, женщин на войне, рассказывают о Победе и возрождении мирной жизни. Проект объединяет произведения батального и бытового жанра, пейзажи, портреты, в том числе изображающие выдающихся полководцев Советского Союза — Ивана Конева, Константина Рокоссовского и Георгия Жукова.

В качестве просветительских мероприятий в рамках работы выставки Калужский музей изобразительных искусств предлагает экскурсии для молодежи и взрослой аудитории, а также интерактивную игру-квест для детей.

Выставка продлится до 16 августа.

Справочно:

Студия военных художников имени М.Б. Грекова берет свое начало 29 ноября 1934 года, когда указом К.Е. Ворошилова была организована изомастерская самодеятельного искусства в память о первом советском художнике-баталисте Митрофане Борисовиче Грекове. За десятилетия работы мастера студии создали множество станковых художественных произведений и монументальных памятников воинской славы в городах России, исполненных в лучших традициях русского реалистического искусства.

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