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17.07.2020 (14:52)

Выездные приемные группы Военной академии РВСН приступили к работе в четырех регионах России

В период с 15 июля по 5 августа выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого и ее филиала во взаимодействии с военными комиссариатами Московской, Владимирской, Ростовской областей и Пермского края проводят проверку профессиональной, психологической пригодности и уровня физической подготовленности кандидатов для поступления в высшие учебные заведения Минобороны России.

Группы состоят из представителей вузов, психологов, а также специалистов по физической подготовке.

Особенность подготовки к набору первокурсников в этом году заключается в проведении целого комплекса мероприятий, направленных как на безусловное выполнение кадрового заказа военного ведомства, так и на сохранение здоровья абитуриентов. При сдаче вступительных испытаний предусмотрены дезинфекция помещений, проведение обязательной термометрии и соблюдение социальной дистанции, а также сдача физических упражнений на открытых спортивных площадках.

Приемные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения кандидатов на поступление, проведут окончательный профессиональный отбор.

С 15 августа абитуриенты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в академию с выполнением мероприятий входного контроля с тестированием на наличие коронавирусной инфекции и двухнедельным карантином, во время которого будет проведен курс общевойсковой подготовки.

В этом году в Военную академию РВСН и ее филиал для обучения по программе полной военно-специальной подготовки планируется набрать более 750 курсантов.

В филиале академии будет продолжена реализация программ среднего профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего звена (прапорщиков). Кроме этого, представительницы прекрасной половины человечества также могут осуществить свою мечту стать офицерами РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военное образование
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