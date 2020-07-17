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17.07.2020 (13:13)

На службу в армию из Воронежской области отправились около 2,5 тыс призывников

Более 2,5 тысяч граждан были отправлены для прохождения военной службы по призыву из Воронежского областного сборного пункта Западного военного округа.

В ходе весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу были приняты дополнительные меры по защите граждан и сотрудников военного комиссариата от инфекционных заболеваний. Администрацией призывных пунктов составлены новые графики отправок воинских команд с целью избежать пересечения военнослужащих из разных районов области на территории сборного пункта, а также привокзальных площадей. Помещения для проведения медицинского осмотра и проведения призывной комиссии ежедневно проводили кварцевание и дезинфекцию. Также военные комиссариаты и сборные пункты были оснащены запасом средств индивидуальной защиты и обработки.

Как отметил военный комиссар Воронежской области Сергей Панков, более тысячи новобранцев отправились в учебные центры. После завершения обучения молодые специалисты продолжат свою службу в воинских частях страны. Большая часть призванных на военную службу из Воронежской области будет распределена по соединениям и частям Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Западный военный округ
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