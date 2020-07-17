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17.07.2020 (15:03)

Вертолётчики Северного флота выполнили посадки на палубу противолодочного корабля в Баренцевом море

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Баренцевом море посадки на палубу большого противолодочного корабля «Североморск».

Большой противолодочный корабль «Североморск» вышел в полигоны боевой подготовки  Северного флота накануне Дня морской авиации ВМФ России, который отмечается  сегодня, 17 июля.

В ходе лётной смены 4 экипажа корабельных вертолётов Ка-27 выполнили 26 посадок на вертолётную площадку большого противолодочного корабля на ходу.

Кроме того, вертолётчики провели облеты БПК «Североморск» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Полеты прошли по установленному маршруту над акваториями морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. В ходе выполнения тренировочных полетов экипажи вертолетов также отработали тактические приемы с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных лодок.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Вертолеты
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